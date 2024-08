Belo fala pela primeira vez sobre affair de Gracyanne Barbosa com personal trainer

Belo falou sobre o fim do seu relacionamento com Gracyanne durante o ’Sabadou com Virginia’, no SBT - Foto: Reprodução/SBT

Belo falou sobre o fim do seu relacionamento com Gracyanne durante o ’Sabadou com Virginia’, no SBT - Foto: Reprodução/SBT

O cantor Belo, em participação no programa "Sabadou com Virgínia", do SBT, falou pela primeira vez sobre o relacionamento de sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, com o personal trainer, na noite de sábado (24). O músico afirmou que o casal passava por uma crise na relação.

"Nós estávamos separados. A gente estava com uma crise no casamento, mas nós ainda estamos casados. A gente tem uma comunhão de bens, com papel assinado", afirmou ele.

Quando questionado, Belo ainda disse que perdoaria a ex-esposa: "Perdoaria, porque ali não houve traição. Estávamos vivendo uma crise no nosso relacionamento, estava muito frio, acontecendo um monte de coisa. A vida seguiu assim. Ali não foi traição. Tanto que a gente conversa, tem uma amizade, um carinho, um respeito".

Gracyanne e Belo estão separados desde o ano passado. A influenciadora confirmou que o casamento havia chegado ao fim em abril deste ano. Os dois eram casados desde 2012, quando oficializaram a união na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro.