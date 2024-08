Fred Bruno é o novo contratado para o esporte da Globo

A Globo anunciou uma nova contratação para tentar aumentar a audiência de seus programas esportivos. O influencer digital e jornalista, Fred Bruno, é o novo integrante da empresa e fará participações em programações do SporTV a partir do mês de setembro. Ele fez parte do canal esportivo e de humor Desimpedidos durante 9 anos e participou do BBB23. Agora ele faz um caminho inverso no cenário atual do jornalismo, ao ter feito carreira internet e agora chegar na televisão.

Fred fará participações em programas de mesa redonda com debates futebolísticos e irá produzir conteúdo para o canal do Globo Esporte no Youtube. A tentativa da empresa é usar a popularidade dele nas redes sociais para alavancar os conteúdos próprios da empresa nas plataformas digitais.

O influencer tem sua estreia prevista na programação do SporTV para a próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que ocorrem em setembro.

Fred postou um vídeo em sua conta no Instagram mostrando o momento em que conta para sua família sobre sua nova conquista e diz estar realizando um sonho de criança.

"Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou! Sempre foi um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando e eu finalmente posso falar: MÃE, TÔ NA GLOBO!!!hahahahaha", escreveu o influencer.