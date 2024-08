Vencedor do "BBB 24", Davi Brito revela ter multiplicado prêmio e patrimônio

Ex-motorista de aplicativo, Davi compartilhou estratégias de investimento no mercado imobiliário e afirmou ter ajudado financeiramente sua família após o sucesso no reality show - Foto: Reprodução/TVRecord

Ex-motorista de aplicativo, Davi compartilhou estratégias de investimento no mercado imobiliário e afirmou ter ajudado financeiramente sua família após o sucesso no reality show - Foto: Reprodução/TVRecord

Davi Brito, de 22 anos, vencedor do "BBB 24", surpreendeu ao revelar o valor de seu patrimônio durante uma entrevista concedida a Rachel Sheherazade no "Domingo Record" deste domingo (25). O ex-motorista de aplicativo contou que conseguiu multiplicar o prêmio que recebeu no reality show da Globo — aproximadamente R$ 3,32 milhões — em poucos meses, investindo no mercado imobiliário. "Atualmente, meu patrimônio está avaliado em mais de R$ 10 milhões", afirmou.

Davi explicou suas estratégias de investimento: "Eu compro [a casa], vendo, alugo, reformo, compro por um preço mais baixo e, após uma pequena reforma, vendo por um valor maior", disse ele, destacando que não pretende mais seguir carreira na medicina.

Com cinco carros em sua garagem, Davi comentou sobre as críticas que recebe por ostentar sua riqueza desde que ganhou o programa, mas garantiu que está economizando. "Aqui no condomínio, eu tenho quatro casas. No total, possuo dez propriedades. Isso vai me proporcionar bons momentos no futuro", acrescentou.



Ele também falou sobre o apoio à sua família: "Todos já têm suas próprias casas, graças a Deus. Meu pai tem uma casa, minha mãe tem o apartamento dela, e para minha irmã, eu dei um prédio para ela administrar e se estabilizar. Todos estão bem estabelecidos", concluiu.