Davi Brito completa 22 anos neste sábado (24) e bolo viraliza

Davi Brito, vencedor do BBB 24 da TV Globo, completou 22 anos neste sábado (24), e o aniversário do ex-participante virou um dos tópicos mais comentados no X, antiga rede social Twitter. Entre as imagens que viralizaram, está a do bolo preparado por Dona Elisângela, mãe de Davi.

O bolo de quatro camadas apresentava na base imagens de pontos turísticos de Salvador, como o Pelourinho e o Farol da Barra. No topo, um troféu e uma foto de Davi acompanhados da mensagem: "Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideais. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória!". Dona Elisângela compartilhou a imagem nos stories com a legenda: "O cara comum da Bahia".

Nas redes sociais, fãs celebraram o aniversário de Davi e relembraram momentos icônicos de sua trajetória no reality show. Desde sua vitória, que lhe rendeu um prêmio de aproximadamente R$ 3 milhões, Davi continua gerando polêmicas na internet.



Desistência do curso de Medicina

Davi emocionou o público ao conquistar uma bolsa de estudos para o curso de Medicina, que dizia ser seu sonho. No entanto, em entrevista ao podcast "Vem que tem", do portal Metrópoles, o ex-BBB revelou que não pretende mais seguir a carreira. "Todo mundo tem o direito de mudar. Ninguém vai ser julgado por querer mudar. Meu plano, quando entrei na casa, era me formar doutor, mas ninguém é obrigado a seguir os planos. Fui campeão e meus caminhos mudaram", explicou o baiano.

Término com Mani Reggo

O relacionamento de Davi com Mani Reggo também chamou atenção. Dentro da casa, ele afirmava ser casado com a baiana, mas, ao sair, passou a chamá-la de namorada. Em entrevista ao programa "Mais Você", ele revelou que estavam se conhecendo. Após negar o fim do relacionamento, a separação foi confirmada, e Davi passou a aproveitar a solteirice.

Ajuda às vítimas no Rio Grande do Sul

Em maio, durante as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, Davi viajou ao estado para ajudar as vítimas. Ele divulgou sua chave PIX para receber doações e, após ser cobrado, apresentou comprovantes das compras realizadas. No entanto, admitiu ter usado parte do dinheiro para sua viagem. "Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", justificou. Sua postura foi criticada após ele aparecer sorrindo em selfies no meio da devastação.

Perda de contrato publicitário

Davi também perdeu um contrato de publicidade com uma casa de apostas após, sem querer, promover uma empresa concorrente em seus stories no Instagram. No final de julho, ele gravou um vídeo para o cantor Márcio Victor, da banda Psirico, pedindo um palpite para um jogo do Campeonato Brasileiro. No entanto, o artista repostou o vídeo junto a uma propaganda de outra casa de apostas, o que resultou na quebra do contrato de Davi.

Foto do termômetro

Em julho, quando estava namorando a dançarina amazonense Tamires Assis, Davi justificou a ausência dela em Salvador com uma foto de um termômetro digital marcando 38,6ºC, indicando que estava com febre. Alegou que a doença era uma reação a uma grande tatuagem. Contudo, a imagem do termômetro era genérica e retirada do Google. Tamires, que estava no aeroporto de Brasília prestes a embarcar para Salvador, foi surpreendida pela mensagem e precisou retornar a Manaus, sua cidade natal.

Medida protetiva

A situação mais grave envolvendo Davi ocorreu no início de agosto, quando Tamires Assis o denunciou por ameaça e violência psicológica. A Justiça concedeu à dançarina uma medida protetiva, impedindo Davi de se aproximar ou contatá-la. Segundo Tamires, Davi teria exibido uma arma de fogo durante uma videochamada. A Justiça também suspendeu o porte e posse de armas de Davi. Seus advogados emitiram uma nota negando as acusações e afirmando que estão tomando medidas legais contra a difamação.