Davi Brito fala sobre seus planos de cursar medicina e futuro

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, gerou um burburinho nas redes sociais após dizer que mudou seus planos em relação a cursar medicina. Em entrevista ao podcast "Vem que tem" nesta terça feira (13), o baiano que chegou a ganhar uma bolsa de estudos no programa, afirmou que medicina foi seu grande sonho por muitos anos mas após ganhar o reality, sua realidade e sua cabeça mudaram muito em relação sobre seu futuro.

Na conversa, o campeão do BBB falou: "Vim lutando em busca disso, de um dia ela me ver com a farda e dizer: 'Poxa, meu filho conseguiu vencer na vida'. Só que eu acho que assim, por mais que todo mundo, todo mundo no Brasil e no mundo, todo mundo tem, como você falou no início do podcast, o direito de mudar, sabe?".

"E assim, ninguém vai ser julgado ou vai ser apontado o dedo por mudar a rota, entendeu? Por querer mudar a rota. Saí campeão do 'Big Brother Brasil' em 2024, os meus planos antes de quando eu entrei na casa era ser doutor, era me formar doutor. Os meus planos, eu tenho esse sonho comigo, carrego esse sonho comigo, mas eu acho que todo mundo tem o direito de mudar, entendeu?", continuou.

"Ninguém é obrigado a seguir os planos ali, porque aconteceu isso aqui na sua vida, eu acho que hoje eu fui campeão, acho que esses caminhos aí mudaram, né? Meus planos mudaram e ninguém vai poder me julgar por causa dessa minha questão, entendeu?", avaliou Davi.

"Porque eu tenho o meu direito e eu resolvi trilhar outros caminhos. Eu acho que a faculdade eu não vou desprezar, vou continuar seguindo os meus estudos, vou continuar seguindo os caminhos dos estudos da faculdade, eu não vou jogar fora, mas eu vou trilhar outros caminhos", concluiu.