Grupo Revelação faz show relembrando seus maiores sucessos na Rádio Mania

O grupo Revelação fez um nostálgico show nos estúdios da Rádio Mania, no Centro de Niterói, com á presença de entusiasmados fãs. Na apresentação, que ocorreu na tarde desta quinta feira (22), o grupo carioca cantou seus grandes sucessos, lançados ao longo de 30 anos.

O sexteto formado por Beto Lima, Mauro Júnior, Arthur Luiz, Rogerinho, Sérgio Rufino e Mamute, lançou no ano passado o projeto "Revela Samba Beach", com antigos e novos sucessos do conjunto. Para esse ano, um novo DVD será gravado, para comemorar as três décadas de existência do Revelação, com participação de diversos artistas do samba e do pagode.

Lançados pela primeira vez em 1997, o grupo foi questionado sobre qual projeto eles consideram a virada de chave na história do conjunto no cenário musical: "Eu acho que foi o "Ao vivo no Olimpo", nosso terceiro álbum, sendo que ao vivo, então tinha muitas coisas do primeiro e segundo disco, então acho que esse mudou a nossa história com certeza", respondeu Mauro Júnior.

Quando perguntados sobre projetos musicais em que houve um investimento dos integrantes e a música não caiu tanto na boca do povo, o vocalista Mamute respondeu: "As vezes á música demora um pouquinho, foram músicas que a gente apostou, não aconteceu, mas ali na frente ela foi sozinha. Como "Aventureira" e "Queiroz"". Músicas que não fizeram tanto sucesso quando foram lançadas, mas depois de um certo tempo se tornaram grandes sucessos do Revelação.



Os integrantes falaram que apesar de a carreira musical ser muito cansativa, eles não trocariam, por nada, essa de ficar longe de casa por causa das diversas viagens. A música é o que eles sabem e amam fazer.