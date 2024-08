Lorena Maria, namorada de MC Daniel, admite que se abalou ao saber que estava grávida

Após anunciar a gravidez na última segunda-feira (19), Lorena Maria, de 25 anos, apareceu bem abalada em uma publicação nos stories do seu Instagram. A namorada do cantor MC Daniel revelou que ficou bastante assustada quando descobriu a gravidez.

Lorena desabafou no vídeo: "Chorando muito, tentando entender, aceitar... Meu alívio foi o papai, a família do papai e a minha família." Em seguida, ela mostrou o namorado fazendo carinho em sua barriga. Daniel diz: "É uma divindade. É um diamante negro." A mamãe, claro, não deixou de admirar a atitude do pai e declarou: "Imagina quando essa criança nascer."

Após revelar que seria pai, MC Daniel foi criticado nas redes sociais e reagiu: "Quem decide com quem eu combino, ou com quem ela combina, somos eu e ela; isso só diz respeito a nós. O importante é que a gente tem que estar feliz. Conversamos bastante, eu, minha família e ela. Converso bastante com ela para que ela não alimente o caos, para que ela não dê munição para as pessoas que possam se sentir no direito de julgar nossas vidas e nossas escolhas. A gente está muito feliz, é um momento maravilhoso."

Lorena Maria é empresária e também influenciadora. Ela já foi apontada como affair do atacante brasileiro Vini Jr. e também é ex-mulher do DJ Rennan da Penha. Já Daniel teve outros relacionamentos com famosas no passado, como o namoro com Mel Maia e o romance com Yasmin Brunet.