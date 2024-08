Sorteio definido: Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

A CBF sorteou, nessa quarta feira, em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos e os mandos de campos das quartas de final da Copa do Brasil. As partidas de ida serão disputadas na próxima semana, enquanto os confrontos da volta serão realizados na semana do dia 12 de setembro. Veja abaixo os duelos e as chaves dos confrontos até a final.

- Vasco x Athletico-PR

-São Paulo x Atlético-MG

-Bahia x Flamengo

-Juventude x Corinthians

O vencedor do confronto entre Vasco e Athletico Paranaense enfrenta nas semifinais o vencedor de São Paulo x Atlético Mineiro. Enquanto do outro lado da chave, a semifinal será disputada entre quem sair do confronto entre Flamengo e Bahia e o vencedor de Corinthians x Juventude.



Por chegar as quartas de final, os clubes recebem R$ 4,5 milhões, quem avançar as semifinais ganhará mais R$ 9,45 milhões.