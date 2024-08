MC Daniel e Lorena Maria confirmam gravidez e anunciam chá-revelação em festa de aniversário

Os rumores sobre uma possível gravidez da influenciadora Lorena Maria foram confirmados! O anúncio veio apenas quatro dias após o casal assumir o relacionamento, e em breve os fãs terão mais uma novidade: está sendo organizado um chá-revelação para o próximo dia 27, mesma data da festa de aniversário em que o futuro papai, MC Daniel, completará 26 anos.



A dupla comemoração acontecerá em São Paulo, onde moram os avós de Daniel. Rumores sobre a festa já circulavam em grupos de WhatsApp, com a informação de que apenas familiares e amigos próximos seriam convidados, mesmo antes da confirmação da gestação.

Nesta terça-feira (20), o artista aproveitou o momento de felicidade para compartilhar com seus seguidores o ultrassom do bebê. Ao som da canção "Salve Jorge", de MC Hariel, Daniel divulgou as imagens com a legenda: "Como é linda(o)! Puxou os olhos do papai, estão vendo?".

Imagens divulgadas por MC Daniel do ultrassom do primeiro filho | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Os fãs já suspeitavam da gravidez de Lorena Maria, pois a influenciadora havia parado de postar fotos de biquíni que mostrassem todo o corpo de frente ou de lado, e já era possível notar uma leve barriguinha característica de grávidas. Outra coisa que chamou a atenção do público foi o fato de Lorena ter consumido apenas água, e não álcool, nas festas organizadas pela cantora Anitta, anfitriã das férias.

MC Daniel revelou que está realizando o maior sonho de sua vida: se tornar pai. “Maior sonho da minha vida vai ser realizado”, comemorou ele ao lado da namorada, em um post patrocinado pela fabricante do teste de gravidez, no momento em que a gestação foi anunciada ao público.

Em aproximadamente meia hora, o vídeo alcançou 1,5 milhão de curtidas e 46 mil comentários. Entre as felicitações de fãs e amigos, a cantora e amiga do casal, Anitta, comentou: “Titia está preparada”.