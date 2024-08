Prefeitura de Niterói promove Feirão de Empregabilidade para jovens

Os jovens que buscam emprego terão uma oportunidade de buscar vagas e também de melhorar seu currículo com encaminhamento para cursos. A Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Juventude (CPPJ), vai levar o Feirão de Empregabilidade para o Centro, Região Oceânica e Santa Bárbara, nos dias 20, 22 e 24 de agosto, respectivamente.

“O Mês da Juventude se dá em comemoração ao dia 12 de agosto, dia internacional da juventude. Este é o momento de celebrar os direitos e garantias já conquistados, mas também de firmar nossa luta e convicção pelos direitos colocados no Estatuto da Juventude. Este mês, teremos ações formativas-educativas para participação social, ações voltadas para empregabilidade e o festival da juventude”, conta a coordenadora de Políticas Públicas para Juventude de Niterói, Luísa Assumpção.

Neste ano, os mutirões de empregabilidade da Prefeitura de Niterói ocorrerão no Centro (20), na comunidade do Caniçal (22) e em Santa Bárbara (24). Entre as empresas confirmadas para participação com vagas disponíveis estão a Sinaf Seguros e a Rede de Supermercados Rede Economia. Além disso, a Coordenadoria da Juventude vai fazer indicação de cursos para os jovens participantes e promover atividades de aperfeiçoamento de currículos. As empresas que quiserem participar com disponibilização de vagas podem entrar em contato através do e-mail niteroi.cppj@gmail.com ou pelo telefone (21) 96656-0940 (WhatsApp).



A política de juventude do município é organizada em quatro eixos, são eles: Inclusão Social e Dignidade (educação, saúde, cultura, desporto e lazer), Empregabilidade e Empreendedorismo (profissionalização, trabalho e renda), Sustentabilidade e Direito à Cidade (território e mobilidade, sustentabilidade e meio ambiente, segurança pública e acesso à justiça) e Engajamento Comunitário (diversidade e igualdade, liberdade de expressão, participação social e comunicação), seguindo o Estatuto da Juventude, a Lei Federal 12.852/2013. O Mês da Juventude terá uma série de atividades relacionadas aos eixos de atuação e encerra com o Festival da Juventude no dia 31 com um show de talentos para os jovens.

Calendário do Mutirão de Empregabilidade:

20 de agosto (terça-feira) - Shopping Bay Market, Centro de Niterói - 10h às 16h

22 de agosto (quinta-feira) - Rua Godofredo Garcia Justo, 156 - Cafubá (Caniçal) - 13h às 17h

24 de agosto (sábado) - Praça João Saldanha - Santa Bárbara - 10h às 13h