Após rumores, atrizes Alice Carvalho e Chandelly Braz engatam relacionamento

Mesmo sem a confirmação oficial de ambas as partes, o romance entre as atrizes Alice Carvalho e Chandelly Braz parece ter se firmado. Isso porque o novo casal foi visto saindo "agarradinho" de um restaurante na Zona Sul do Rio, no último fim de semana. As artistas já haviam sido flagradas aos beijos durante uma festa na cidade há um mês atrás.

O último romance de Alice Carvalho, assumido publicamente, foi com a diretora de arte Chica Caldas, mas a relação chegou ao fim em junho deste ano. Já Chandelly teve um relacionamento de dez anos com o também ator Humberto Carrão. O ex-casal terminou em agosto de 2022 e, desde então, a atriz não era vista com nenhuma outra companhia.

