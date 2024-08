Alvo de fake news nas olímpiadas, campeã Imane Khelif passa por transformação no visual

Khelif gerou uma onda de opiniões e debates, mas ao final da competição, saiu vitoriosa com uma medalha de ouro - Foto: Reprodução

Khelif gerou uma onda de opiniões e debates, mas ao final da competição, saiu vitoriosa com uma medalha de ouro - Foto: Reprodução

Mesmo com o fim dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, algumas polêmicas ainda estão ganhando repercussão. Um dos casos envolveu a boxeadora argelina Imane Khelif, que foi duramente questionada por ter sido desclassificada de um mundial por não passar nos testes de gênero, mas ainda assim foi autorizada a competir nas olímpiadas da França.



Ignorando críticas e ataques, a atleta não só conquistou a medalha de ouro em sua categoria, como também apresentou uma denúncia por "linchamento digital" junto a uma promotoria em Paris.

De volta à Argélia, seu país natal, Imane realizou uma drástica mudança de visual em um salão de beleza localizado nos arredores da capital.



Um vídeo divulgado no Instagram pelo salão Beauty Code, mostrou Khelif como o mundo a conheceu: sem maquiagem, com o cabelo preso e usando luvas de boxe. Após a mudança, que incluiu cabelo e maquiagem, a argelina apareceu com uma blusa colorida, brincos, cabelo solto, acessórios e maquiagem rosada. Ela também exibiu sua medalha olímpica.

"Para conseguir sua medalha, ela não teve tempo para perder em salões de beleza ou fazendo compras. Ela nunca sentiu a necessidade de se adequar a esses padrões para afirmar sua existência", disse o salão na publicação.

"Ela é uma estrela, uma favorita de todos os tempos. Nenhuma esportista, tão bela quanto uma mulher, tão radiante quanto uma amazona, havia despertado tanta polêmica como ela. Imane não buscou mudar sua aparência para se encaixar nos moldes nos quais o mundo quer nos prender. Sua mensagem é muito mais profunda; as vestimentas não fazem o monge, e a aparência não revela a essência de uma pessoa", completou o salão na legenda do vídeo publicado.

O Beauty Code também enfatizou que, "no ringue, ela não precisa de enfeites ou saltos altos", mas sim de "estratégia e força".

O salão ainda criticou a italiana Angela Carini, boxeadora que abandonou a luta contra Khelif aos 46 segundos de combate. "A italiana nos mostrou que até mesmo aqueles que choram nos pátios da escola, que inventam mentiras para roubar a comida dos outros, podem se encontrar no ringue", afirmou.

"Imane é linda", finalizou a publicação.

Khelif gerou uma onda de opiniões e debates que atraíram comentários de políticos e celebridades de diferentes áreas. Mas, ao final da competição, a boxeadora conquistou a vitória e a medalha de ouro na categoria até 66 quilos ao derrotar, por decisão unânime, a chinesa Yan Lui.