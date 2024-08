Do BBB pra vida: Lucas Pizane pede Giovanna Lima em namoro durante passeio de balão

Os ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima estão oficialmente namorando. Após alguns meses de rumores sobre um suposto envolvimento entre os dois, o cantor surpreendeu a nutricionista nesta segunda-feira (19) com um pedido de namoro durante um passeio de balão em Minas Gerais. Pizane também presenteou a amada com um anel.



Nas redes sociais, o casal fez questão de compartilhar fotos e vídeos do momento especial, com Pizane exibindo os detalhes do anel que deu a Giovanna e explicando o significado da pedra. "Está associado à sua energia, semelhante à do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida."



Pizane exibiu detalhes do anel que deu para Giovanna | Foto: Reprodução/redes sociais

Leia mais

Viúva de Claudinho processa cemitério após descoberta de troca de ossada

Silvio Santos: Niterói fez parte do início da brilhante carreira do comunicador



Os internautas vibraram com a notícia e desejaram felicidades ao novo casal. "O casal mais lindo do mundo", afirmou um. "Você com a Gi fica ainda melhor! Vocês dois juntos são demais. Emocionada aqui", comentou outro. "Sejam felizes", desejou um terceiro.