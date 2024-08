Cinemark fará maratona de 'Harry Potter' com a reexibição dos três primeiros filmes

O bruxo mais amado pelos brasileiros está de volta mais uma vez às salas da Rede Cinemark. No dia 31 de agosto, três filmes da franquia Harry Potter serão reexibidos em maratona: “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, “Harry Potter e a Câmara Secreta” e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”. “A Pedra Filosofal”, em especial, terá sessões em 2D e 3D. A venda de ingressos começa em 27 de agosto, a partir das 10h, no app, site, bilheteria e ATM.

Em junho deste ano, “Harry Potter e a Pedra Filosofal” completou 20 anos de lançamento. Com a reexibição dos clássicos, essa é mais uma oportunidade dos fãs de viverem a experiência do universo bruxo na tela grande, com o melhor da tecnologia e conforto dos complexos da Cinemark.

Sobre “Harry Potter e a Pedra Filosofal”



Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Em seu aniversário de 11 anos ele recebe uma carta que mudará sua vida: um convite para ingressar em Hogwarts – famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Seus tios não querem nem ouvir falar no assunto, mas a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, transforma a vida de Harry para sempre. A partir de então o pequeno bruxo conhece um mundo mágico que jamais sonhara, e vive as mais incríveis aventuras ao lado dos novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.

Sobre “Harry Potter e a Câmara Secreta”

Após as sofríveis férias na casa dos tios, Harry Potter se prepara para voltar a Hogwarts e começar seu segundo ano na escola de bruxos. Na véspera do início das aulas, a estranha criatura Dobby aparece em seu quarto e o avisa de que voltar é um erro e que algo muito ruim pode acontecer se Harry insistir em continuar os estudos de bruxaria. O garoto, no entanto, está disposto a correr o risco e se livrar do lar problemático.

Sobre “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”

O 3º ano de ensino na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts se aproxima. Porém um grande perigo ronda a escola: o assassino Sirius Black (Gary Oldman) fugiu da prisão de Azkaban, considerada até então como à prova de fugas. Para proteger a escola são enviados os Dementadores, estranhos seres que sugam a energia vital de quem se aproxima deles, que tanto podem defender a escola como piorar ainda mais a situação.

Sobre a Rede Cinemark no Brasil

Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 627 salas de cinema em 86 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal.

Também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema - XD, com telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D. A Rede ainda apresentou a primeira sala com conceito VIP do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack bar. As salas Bradesco Prime oferecem mais conforto, com poltronas que seguem o conceito da classe executiva dos voos internacionais.

A Cinemark também oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da Rede. Pelo APP, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e mais.