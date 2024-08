Espetáculo de mágica ‘Fora Deste Mundo’ chega à Sala Nelson Pereira dos Santos

Depois de lotar o Theatro Municipal de Niterói, o ator e mágico Lucas Toledo retorna à cidade para mais um final de semana de magia e mistério, desta vez na Sala Nelson Pereira dos Santos. Com mais de 17 anos de carreira, ele desafia a imaginação de grandes plateias com truques que já deixaram até Luciano Huck, Marcos Mion, Ratinho e Faustão perplexos.

Em cartaz neste sábado (dia 17, às 20h) e domingo (dia 18, às 19h), o espetáculo "Fora Deste Mundo" promete leituras de pensamento, previsões do futuro, levitações e aparições incríveis que surpreendem, intrigam e encantam até os espectadores mais céticos, ao melhor estilo dos grandes shows de mágica europeus da virada do século XX. Lucas Toledo assina o roteiro ao lado de Gabriel Bulcão, o diretor do monólogo, que une duas linguagens cênicas: o teatro e o ilusionismo.

O texto, ora falado pelo mágico e ora narrado em off pela bela voz da atriz e cantora Dhu Moraes, promove reflexões interessantes sobre temas contemporâneos importantes, como o sofrimento do artista, a juventude e a morte. O projeto estreou em 2019 no Teatro da UFF e desde então já figurou em palcos do eixo Rio-Niterói. A produção é da Bulc e da Terceiro Sinal.



A Sala Nelson Pereira dos Santos fica dentro do Reserva Cultural, em São Domingos. Os ingressos, também vendidos pelo site Sympla, custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).