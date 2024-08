Andressa Urach ironiza comentários de seguidores que pedem ajuda financeira

Em suas redes sociais, Andressa Urach falou essa semana sobre os diversos pedidos de ajuda financeira que recebe todos os dias. A famosa afirmou que o seu dinheiro vem de muito trabalho, principalmente dos conteúdos adultos. E ainda ironizou as pessoas que querem viver sem passar por dificuldades, sacrifícios e julgamentos.



No vídeo publicado nos stories, Andressa não teve meias palavras para tocar no assunto. "Um milhão de pessoas vem me pedir dinheiro. Sabe o que eu faço para ganhar? Dou muito a minha 'periquit@'", disse.

Ela ainda aproveitou para criticar as pessoas que querem ter os mesmo privilégios que ela, mas sem encarar os desafios. "Quer a vida que eu tenho? Sacrifica como eu sacrifico. Ter o que tenho todo mundo quer. Agora, sofrer e passar o julgamento que passo ninguém quer, né?", perguntou.



Mesmo que o desabafo tenha sido em um tom duro, a atriz pornô disse que não é insensível com as dificuldades das pessoas ao seu redor, e que por isso ajuda a quem precisa. Eu já ajudo muitas pessoas, e não preciso mostrar para ninguém o que faço". Para finalizar a sua fala, Andressa deu um conselho para os seguidores: "Dica: vai mudar tua vida. Só você pode."