Pedro, do Flamengo, celebra nascimento das filhas gêmeas

Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, usou seu perfil nas redes sociais nesta terça (13) para anunciar o nascimento de suas duas filhas, as gêmeas Isabela e Antônia. As bebês, frutos de seu relacionamento com a psicóloga Fernanda Nogueira, nasceram nesta segunda (12).

"12/08/2024. O dia que o Senhor reservou para nos dar essas duas bençãos. Vocês são promessas de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor", escreveu o jogador na legenda da postagem. O atleta, de 29 anos, é pai de primeira viagem.

Nos comentários, colegas de equipe parabenizaram o atacante. "Parabéns P9 que Deus abençoe a família", celebrou o colega Bruno Henrique. "Alegria imensa, irmão. Deus abençoe essa família linda", escreveu Éverton Ribeiro, atualmente no Bahia. O perfil oficial do Flamengo também parabenizou o jogador: "Parabéns, papai! Parabéns, mamãe! Muita saúde pras duas mais novas rubro-negras!"