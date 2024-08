Flabet: Flamengo vai criar nova casa de apostas para o clube

Em reunião nessa segunda-feira (12), os conselheiros do Flamengo aprovaram a criação da FlaBet, nova casa de apostas do clube. Toda a parte de gerenciamento do site será feita pela PixBet, patrocinadora master do clube.

O contrato assinado garante ao Flamengo, no mínimo, R$ 82,5 milhões até 2027. Sendo esse valor dividido em: R$ 10 milhões pelos meses finais de 2024; R$ 22,5 milhões em 2025; R$ 25 milhões em 2026; e mais R$ 25 milhões em 2027.

O Flamengo torce e espera que a PixBet pague o royalty de 1% do faturamento bruto sobre o total das transações realizadas no novo site.

O clube não terá nenhuma função ou responsabilidade na casa de apostas. A FlaBet é apenas um licenciamento da marca Flamengo.