Com Silvio Santos internado, vidente vai ao SBT e prevê morte de comunicador famoso

Previsão inusitada no programa Chega Mais viralizou nas redes nesta segunda (12) - Foto: Reprodução/SBT

Um momento de "climão" marcou a programação do SBT na manhã desta segunda (12). Durante participação ao vivo no programa “Chega Mais”, a vidente Chaline Grazik, conhecida por previsões sobre a vida dos famosos, previu a morte de um "ícone" da comunicação nos próximos dias. O trecho viralizou nas redes, após internautas comentarem que a descrição feita pela vidente remete ao dono da emissora, o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, que está internado em São Paulo.

Durante a participação, Chaline disse não identificou a celebridade que teria visto morrer nas previsões. "[A previsão] me mostra a morte de um homem, nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui, e as coisas tendem a não ficar boas", diz a vidente.

Em seguida, a vidente ainda explica que o comunicador mencionado provavelmente é um idoso. "Não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem mais velho". A apresentadora da atração, Regina Volpato, logo mudou o assunto da conversa e a suposta previsão não foi mais comentada no programa. Confira o trecho:





