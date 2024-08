Fiuk gera polêmica ao desabafar sobre ausência de Fábio Jr. em publicação no Dia dos Pais

O cantor e ex-BBB Fiuk gerou polêmica nas redes sociais ao fazer uma publicação no último domingo (11), Dia dos Pais, lamentando a distância e ausência em sua relação com o pai, Fábio Jr. Fiuk, que é um dos cinco filhos do cantor, compartilhou um texto que gerou grande repercussão, especialmente após os internautas descobrirem que a mensagem foi retirada da internet.



“Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, escreveu o compositor de 33 anos, para o pai Fábio Jr. Fiuk recebeu apoio da irmã, Cleo, que comentou “Te amo” na postagem.

A postagem rapidamente ganhou destaque, provocando uma enxurrada de comentários de internautas que compartilharam suas próprias experiências de ausência paterna. No entanto, a situação tomou um rumo diferente quando os seguidores de Fiuk descobriram que o texto usado por ele havia sido copiado da internet.

'Ah, Fiuk, mas você pegou esse texto de algum lugar?', disse um internauta. Nos stories do Instagram, Fiuk admitiu ter retirado o texto da web. " Eu peguei. E por quê? Tem tanta coisa, eu fiquei escrevendo tanta coisa ontem. Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela tava pesada, umas coisas que, por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor, cara", justificou o artista.

Fiuk explicou que buscava uma frase que expressasse seus sentimentos de forma “mais pura e tranquila”, sem carregar ódio. "Me dá vontade de falar um monte de coisa? Dá. Mas eu comecei a ler coisas, comecei a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em uma coisa mais pura, em uma coisa mais tranquila, sem muito ódio no coração, e aí achei essa frase", concluiu.