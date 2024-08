Cantora Duda Beat teve pertences furtados na viagem para a Grécia

As férias de Duda Beat infelizmente não serão tão relaxantes quanto ela esperava, pois a cantora teve seus pertences roubados durante a viagem do Rio de Janeiro para a Grécia, onde planejava desfrutar das belas paisagens junto com as amigas Anitta e Bruna Griphao. Entre os itens de luxo que a artista percebeu faltar em sua mala estavam joias, bolsas e roupas.



“Não sou de expor, mas ontem saí do Rio de Janeiro em direção à Grécia. Quando cheguei hoje, minha mala estava revirada com o selo de controle da Iberia [companhia aérea espanhola]. Ou seja, eles abriram a minha mala, e estava faltando uma bolsa da Chanel, uma da Balenciaga, minha caixinha de joias, uma saia e meu chapéu da Miu Miu”, contou.

Leia também:

Propaganda eleitoral começa nesta sexta-feira (16)

Milton Leite é homenageado com aplausos em seu último dia de trabalho na Globo

A artista disse que ficou muito triste com a situação. “Alguém roubou essas coisas. Isso praticamente estragou minha viagem. São itens valiosos para mim”, afirmou.



Logo em seguida, Duda relatou que as medidas legais contra a companhia aérea já foram tomadas. “Em nenhum momento imaginei passar por isso. A gente confia a bagagem às pessoas, à companhia aérea, e acontece isso. Já acionei meus advogados”, relatou.

No final do desabafo, a cantora disse que a frustração não está relacionada com o valor dos objetos. “Mas pelo fato da notícia ter impactado umas férias que eu tinha tirado. A pessoa acaba perdendo todo o chão por saber que está vulnerável dessa forma. Tem coisas que são inestimáveis. Estou muito triste… cada vez que eu abro minha mala, descubro mais coisas. Agora eu quero que a Iberia me pague tudo. Estou p*ta! Com sangue nos olhos. Isso não existe!”, finalizou.