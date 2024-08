Neymar pode ser pai de uma menina de 10 anos de idade

Neymar Júnior pode ter mais uma filha que até então ele ainda não conhece. Supostamente, o atleta fez um exame de DNA para confirmar a paternidade de uma menina de 10 anos de idade.

A ex modelo húngara Gabriela Gáspár de 30 anos afirma que conheceu o jogador á 11 anos atrás. Na ocasião, a Seleção Brasileira jogou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, então Neymar teria chamado a ex-modelo para assistir um jogo, e eles teriam começado um affair. Desse breve relacionamento nasceu Jázmin Zoé. De acordo com informações, a coleta de material genético já foi feita, por uma clínica escolhida pela justiça brasileira.

Gabriela afirma que tentou por diversas vezes entrar em contato com o atleta e seus pais Nadine e Neymar, mas nunca conseguiu uma resposta da família. Se for comprovada a paternidade do jogador, ele será obrigado a pagar uma pensão mensal de 30 mil euros (cerca de R$ 178 mil), além do benefício de criança retroativo, equivalente aos 10 anos de vida da menina e alimentos mensais.

Leia também:

Polícia prende motorista de aplicativo que furtou equipamentos de passageiro de Niterói e colocou à venda

Polícia Civil, com apoio do MPRJ, cumpre mandados de prisão contra policiais civis em São Pedro da Aldeia

Ela move um processo no Brasil e em junho deste ano entrou com uma denúncia por falsidade ideológica contra o jogador pedindo a apreensão do passaporte dele. Segundo ela, Neymar Jr. tem “se escondido” das notificações judiciais relativas ao processo fornecendo endereços falsos.

Em entrevista exclusiva em março deste ano para o Metrópolis, Gabriela afirmou: “Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella (irmã do jogador). As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie (filha do jogador com Bruna Biancardi) também se parece com Jázmin quando era bebê”.

Se confirmado a paternidade, a menina será a quarta filha do atleta que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, Mavie de 9 meses e a recém nascida Helena.