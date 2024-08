'Saia Justa': Tati Machado interrompe Eliana em coletiva de imprensa

A chegada de Eliana na Globo tem gerado grande repercussão, mas um recente incidente envolvendo a apresentadora Tati Machado durante a coletiva de imprensa do programa "Saia Justa", no GNT, chamou ainda mais a atenção do público. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Tati, vencedora do "Dança dos Famosos", foi flagrada agindo de forma que muitos internautas classificaram como mal-educada.



No momento da coletiva, Eliana falava sobre sua função no programa quando foi abruptamente interrompida por Tati Machado, que retirou o microfone da mão da colega para poder falar. “É isso, meu papel!”, explicava Eliana momentos antes de ser surpreendida pela ação de Tati. A atitude gerou visível desconforto entre os presentes no evento.

Leia também:



Ataque de facção criminosa deixa criança morta no Morro dos Macacos

Treinador de futebol acusado de estuprar menino de 10 anos com autismo é preso

Em sua defesa, Tati tentou explicar a situação: "Mentira, tá? O que aconteceu foi que eu e Eliana reparamos que estávamos na gravação e tivemos uma crise de riso", afirmou a jornalista. No entanto, a justificativa não convenceu o público, gerando uma onda de críticas nas redes sociais.

“A Tati já está se achando a estrela da Globo”, comentou um internauta. “Falta de educação”, disse outro. “Uma verdadeira Saia Justa”, debochou um terceiro, fazendo alusão ao nome do programa e à situação embaraçosa que Eliana enfrentou.

A polêmica continua a repercutir, e muitos espectadores aguardam um posicionamento oficial das apresentadoras e da emissora sobre o ocorrido.