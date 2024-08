Virgínia Fonseca mostra proteção na piscina depois da filha quase se afogar

Depois do susto que Zé Felipe e Virgínia Fonseca passaram com a filha Maria Flor, de 1 ano, que quase se afogou na piscina da nova mansão do casal e foi salva pelo pai, a influenciadora explicou para os seguidores o que aconteceu e mostrou as proteções na casa.

"Mostrar uma coisa aqui para vocês, gente. A piscina tem proteção. Está vendo? Isso aqui liga no controle, aí fecha a piscina inteira, pode subir aqui em cima, andar, entendeu?", disse a influenciadora.

Logo em seguida, Virgínia escreveu que o casal jamais deixaria a casa sem nenhuma proteção com três crianças (Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, que ainda está no ventre da mãe). Além da proteção da piscina, a apresentadora também disse que a mansão conta com portas de vidro como proteção nas escadas. Para acalmar os fãs, ela explicou o que aconteceu no afogamento da filha.

"O que aconteceu com a Flor hoje é que ela já ia entrar na piscina. Estava na borda aqui, com ela, a Letícia e o Zé, só que a linda decidiu ir para o fundo. Aí não conseguiu nadar no fundo, e o Zé teve que entrar para pegar ela. Mas isso aqui fica sempre fechado, protegido, e as meninas só ficam com a piscina aberta quando tem alguém".

O pai das crianças, Zé Felipe, também contou nas redes sociais sobre o susto. "A Maria Flor estava empurrando aqueles negócios ali, tem um degrau, começou a se afogar. Pulei de tênis e tudo, telefone e tudo. Tá louco. Tem que tomar cuidado".