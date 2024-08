Zé Felipe salva sua filha de 1 ano de se afogar na piscina de casa

O cantor Zé Felipe surgiu em seu perfil do Instagram para relatar um grande susto que ele passou com sua filha mais nova Maria Flor, nesta quinta feira (1). O artista teve que pular na piscina de sua nova casa de roupa e tudo para salvar a menina que estava se afogando.

Em vídeo postado Zé fala: "A Maria Flor estava empurrando aqueles negócios ali, tem um degrau, começou a se afogar. Pulei de tênis e tudo, telefone e tudo. Tá louco. Tem que tomar cuidado”. O cantor disse que a filha de 1 ano teve sorte: "Da próxima vez, para você aprender, vou te deixar tomar pelo menos um caldinho", brincou o artista.

O artista que é casado com a blogueira Virgínia Fonseca, postou nas redes sociais a inauguração de sua nova mansão que estava á três anos em construção. A piscina em que a criança foi salva pelo pai, tem 105 metros quadrados, com capacidade para 150 mil litros, de acordo com publicação da esposa do cantor.