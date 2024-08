Deborah Secco anuncia sequência de 'Bruna Surfistinha'

A atriz Deborah Secco fez um anúncio sensual, nesta quinta-feira (1), sobre a sequência do filme Bruna Surfistinha. O filme conta a história de Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, que aproveitou o Instagram para comemorar o anúncio do segundo filme sobre a sua vida. Ela aproveitou ainda para compartilhar o vídeo de Deborah Secco, protagonista da produção.

“Estou voltando. Eu estou bem. A Justiça dos homens, principalmente de Deus, está feita e tudo está fluindo. Voltei para compartilhar essa notícia maravilhosa. E em breve eu voltarei com tudo. Aguardem”, afirmou.

Cerca de 13 anos após o sucesso do primeiro filme, o segundo longa sobre a garota de programa mais famosa do Brasil está em fase de produção.



“Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, comentou a atriz na legenda de um vídeo.

“Anunciamos, em primeira mão, a produção do longa-metragem Bruna Surfistinha 2, filme que em sua primeira versão levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas. Muito ansiosa”, completou.

Bruna Surfistinha 2

O primeiro filme foi uma adaptação do livro O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa, de Raquel Pacheco, que era a “Bruna Surfistinha da vida real”. Na trama, a jovem Raquel (Deborah Secco), filha de classe média paulistana, sai de casa para virar garota de programa e, gradualmente, vai se transformando na Bruna Surfistinha, que se torna uma celebridade nacional.

O diretor da sequencia será o mesmo do primeiro longa, Marcus Baldini. “É impressionante ver como o primeiro Bruna é um filme que permanece vivo e continua atraindo atenção dos espectadores. Olhando para o mundo de hoje, muito diferente do que era 15 anos atrás (data do início das filmagens), vejo como vai ser um desafio grande dar continuidade a essa história. Ao mesmo tempo, me parece uma grande oportunidade visitar de novo essa personagem junto com a Deborah. Agora, de um ponto de vista mais maduro tanto do lado pessoal como profissional”, afirmou o cineasta.

Além de protagonizar o filme, Deborah também é coprodutora da produção. “[Bruna Surfistinha] Me fez ser uma pessoa completamente diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive. Ela tem muita história pra contar ainda, mas eu imaginei que não fosse acontecer”, disse a atriz.