Ana Paula Arósio: O mistério por trás do afastamento da TV e da família

Ana Paula Arósio, um dos maiores nomes da televisão brasileira, continua sendo um enigma para o público. A atriz, que há 15 anos optou por uma vida longe dos holofotes, em uma pequena vila na Inglaterra, voltou a ser assunto após ‘aparição’ e novas revelações sobre seu relacionamento com a família. A ausência de contato com a mãe, Claudete Arósio, há anos, levanta questionamentos sobre os motivos que levaram a esse afastamento.

De acordo com o Extra, a artista, de 49 anos, não fala com a mãe que vive atualmente em um asilo. A atriz, que sempre foi discreta sobre sua vida pessoal, nunca falou abertamente sobre os motivos dessa separação. Claudete, por sua vez, também evita comentar o assunto, mantendo o silêncio sobre o relacionamento com a filha.

Especulações sobre as razões desse afastamento variam. No entanto, sem declarações oficiais de ambas as partes, o verdadeiro motivo permanece desconhecido.



Foi a própria mãe que entregou o afastamento em entrevista ao Balanço Geral (Record) em 2020. "Não gostaria de falar sobre isso. É um assunto desagradável. [Tenho] Muita, muita, muita saudade. Se eu dissesse que não batesse [a saudade], estaria mentindo", disse ela.

Carreira

Ana Paula Arósio começou sua carreira como modelo aos 12 anos e rapidamente ascendeu ao estrelato na TV brasileira. Seu talento e beleza conquistaram milhões de fãs, e ela se tornou uma das atrizes mais queridas do país. Sua decisão de deixar a carreira no auge causou surpresa.

Nos últimos anos, Ana Paula tem vivido uma vida tranquila e reservada, longe das câmeras e dos eventos sociais. Na última segunda-feira, 29, ela foi fotografada, estrategicamente, deixando uma farmácia em São Paulo.

Na imagem "vazada", ela surge maquiada, de cabelos curtos e carregando uma bolsa da marca de um suplemento e vitaminas. A aparição de Ana Paula Arósio teria sido uma ação de marketing.

No vídeo da campanha, divulgado na terça-feira, 30, a ex-atriz faz uma reflexão sobre o seu afastamento da TV e fala de suas escolhas.

"Eu já tive nos holofotes, e hoje escolho a luz do sol. Posso até ser dirigida, mas é minha natureza que escolhe os caminhos. Os personagens ficaram nos roteiros, e eu segui a minha essência. Hoje escrevo a minha jornada com as minhas próprias mãos", diz.

Segundo a "Folha de São Paulo", a atriz, que vive na Inglaterra, teria recebido R$ 700 mil para participar da campanha, que também promove uma marca de suplementos. O último trabalho de Ana Paula na TV foi na série "Na forma da lei", em 2010.