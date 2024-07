Jovem é esfaqueada e queimada com óleo quente em barraca de pastel

Uma jovem foi brutalmente agredida na última sexta-feira (27) enquanto trabalhava em uma barraca de pastel em Bonsucesso. A vítima, sofreu um corte profundo no rosto e queimaduras de segundo grau após ser atingida por oito litros de óleo quente.

A agressora, movida por ciúmes, teria atacado a jovem com uma faca e o líquido fervente. Segundo testemunhas, a autora da agressão foi uma mulher que, segundo a vítima, achou que ela tinha um caso com seu namorado.

"Essa covarde aí cismou que eu estava saindo com o marido dela porque ele trabalhou comigo algumas vezes", escreveu em suas redes.

A agressora apareceu no final do expediente da vítima, enquanto ela estava distraída, olhando o celular, e a agrediu com uma facada no rosto. Além do corte profundo na face, ela ficou com queimaduras no ombro.



A jovem está internada em estado estável e a Polícia Civil investiga o caso.