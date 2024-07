Gonçalenses aprovam novos trechos do MUVI, corredor viário de SG

A construção do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), corredor expresso de São Gonçalo com 18 quilômetros de extensão que vai ligar 13 bairros, está cada vez mais ganhando forma e alguns trechos já estão sendo utilizados pela população. O trajeto em Neves também está sendo desviado para que o projeto avance nas regiões, mas os trabalhos ainda estão sendo executados.

No trecho 2, entre os bairros do Porto Velho e Camarão, moradores visualizam a diferença no local e utilizam a ciclovia e a via urbanizada para a prática de exercícios. A Rua Jaime Figueiredo recebe, diariamente, frequentadores que passeiam pelo local, caminhando, correndo, ou passeando pelas novas instalações.

"Aqui ficou bem legal. Sempre que posso trago minha afilhada para andar com o carrinho dela aqui. Melhorou porque está mais movimentada e a gente pode usar de fato um espaço para a prática de exercícios", disse Jefferson Gama, que mora na região e usa o local para caminhar.



Também utilizando a estrutura estavam Pedro Gomes e Cristiane Filgueiras, mãe e filho. A dupla já fazia o uso do espaço antes, e foram só elogios com as melhorias.

Pedro Gomes e Cristiane Filgueiras | Foto: Divulgação/Rafaela Cassiano / Secretaria das Cidades

"Era uma rua que não passava muitos carros e a gente já utilizava para correr ou caminhar. Sempre que podemos a gente vem pra correr ou caminhar. Ficou muito bom mesmo", comemora.

"Ainda estamos no começo, serão realizados os serviços de sinalização e iluminação, mas a população de São Gonçalo já está sentindo e tendo uma noção de como o MUVI vai funcionar. As vias antes eram degradadas e agora são utilizadas pela população, que consegue enxergar os investimentos feitos pelo Governo do Estado e a prefeitura", disse o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão, passando por 13 bairros, 32 estações de embarque e desembarque, além de áreas verdes e de convivência e ciclovia ao longo de todo o trecho. O investimento é de mais de R$287 milhões e a previsão de entrega é para 2025.