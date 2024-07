Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez

Vem aí mais um bebê no mundo dos artistas: Luan Santana e sua namorada, Jade Magalhães, estão à espera de um filho. O anúncio da gravidez foi feito nas redes sociais na última segunda-feira (22), quando o casal compartilhou fotos em que o cantor aparece beijando a barriga da futura mamãe.

Para manter um clima de suspense com os fãs, o casal não escreveu nada na legenda das fotos, usando apenas emojis de coração. Mas, como uma imagem vale mais que mil palavras, as fotos foram suficientes para fazer a internet vibrar com a notícia, resultando em diversos comentários. Vivian Amorim escreveu: "Simplesmente passando mal com essa notícia. Que alegria". Carla Dias comentou: "Felicidade". Maisa disse: "Socorro. Deus abençoe". Larissa Manoela desejou: "Lindos! Que esse neném venha para trazer ainda mais alegria para a vida de vocês". Uma seguidora declarou: "Ah! Muito amor! Que Deus abençoe muito esse baby lindo".