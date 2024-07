Polícia Civil prende mulher que planejou a morte de vizinha

O caso aconteceu em abril deste ano, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, na última sexta-feira (19/07), uma mulher que planejou a morte de uma vizinha. Um homem contratado por ela para o crime também foi capturado.



O caso aconteceu em abril deste ano, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. Segundo a investigação, a filha da autora havia se desentendido com a vítima porque os cães da adolescente tinham urinado na porta da mulher. Ao se encontrarem no condomínio, a vítima tentou agredir a adolescente, mas foi contida por funcionários.

A partir disso, a autora contratou dois homens para matar a vizinha. Eles ficaram escondidos na casa dela e desligaram a energia da vítima. Quando a mulher saiu para verificar o que tinha acontecido, os dois invadiram seu apartamento, onde ficaram aguardando o retorno da vítima. Ela foi agredida brutalmente com um taco de madeira, recebendo diversos golpes na cabeça. Tudo aconteceu na frente do filho dela, de apenas 6 anos.



Após a vítima desmaiar, acreditando que tinham conseguido matá-la, os criminosos ainda furtaram uma televisão e fugiram. Ficou acordado um pagamento de R$ 5 mil reais pelo crime, mas a quantia não foi paga.

Segundo apurado, os executores do delito são moradores da comunidade do Mandela, em Manguinhos, na Zona Norte. Um deles namorou a filha da autora, que teria conhecido em um baile, na mesma comunidade. Ele segue foragido.

A mandante do crime foi capturada no Itanhangá e o outro criminoso foi localizado e preso na Central do Brasil, no Centro do Rio. Contra eles, havia mandados de prisão temporária por tentativa de homicídio e furto. Diligências seguem para capturar o terceiro envolvido, bem como para identificar um outro homem que teria prestado auxílio conduzindo o veículo que transportou os autores e a televisão furtada.