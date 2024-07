Atriz Duda Santos protagonizará próxima novela das 6h da Globo

A atriz Duda Santos após chamar atenção com sua performance no remake da novela Renascer, com a personagem Maria Santa, já tem grandes novidades na carreira. A jovem de apenas 23 anos de idade viverá sua primeira protagonista na TV, na próxima novela das 6h da Globo, "Garota do momento".

“Foi muito bonito ter recebido esse convite, porque estou colhendo os frutos do meu trabalho. Poder fazer uma novela de época com tanto significado, que permite que as pessoas pretas sonhem, é muito legal. E eu sempre quis fazer um romance como esse, lindo e leve. Estou com uma expectativa bem alta, eu e minha mãe", disse Duda.

A história da novela se passará no Brasil em 1950, a trama mostrará uma jovem em busca de encontrar sua mãe e que luta para vencer na vida e realizar seus sonhos. A protagonista rivalizará com a antagonista da trama interpretada por Maísa Silva.

Duda Santos começou sua carreira como modelo, fez sua primeira participação na televisão em Malhação: Toda forma de amar (2019), atuou em Travessia (2022) e alcançou o estrelato esse ano, vivendo Maria Santa na primeira fase da novela Renascer.