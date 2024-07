Mc Pozo do Rodo faz desabafo na redes sociais criticando ações na Cidade de Deus

O Mc Pozo do Rodo publicou em suas redes sociais um vídeo em que ele se mostra revoltado e faz críticas contra a Polícia Militar e a ação de demolição de estabelecimentos na Cidade de Deus que ocorreu na manhã da última quarta feira (17). A ação faz parte da operação "Ordo" da Polícia Militar em parceria com a Prefeitura do Rio que demoliu 30 construções irregulares. O artista informou que a barbearia em que ele corta cabelo foi um dos lugares afetados.

Em uma parte do vídeo o cantor fala : “Vocês quebraram a barbearia de lá, os moleques que cortam meu cabelo. Se os cinco barbeiros se revoltarem e eles entrarem pro crime? Vocês não conseguem ajudar, não é mesmo? Porque nós que saímos daquela p* lá, nós aconselhamos todo mundo fazer o que? Trabalhar, que vida do crime não é o caminho. Agora, vocês mesmos destroem o plano da rapaziada”.

Moradores alegam que as equipes não deram tempo para que os responsáveis pelos estabelecimentos retirassem seus pertences do local.

"Conseguimos recuperar algumas coisas devido a multidão de moradores entrarem na frente. Foram bastante coisas quebradas. Se não fossem os moradores, eles teriam quebrado muito mais", diz o barbeiro Douglas Nascimento.

O governo do Estado do Rio de Janeiro informou que, a responsabilidade da ação é da Secretária de Ordem Pública (Seop) e que a Polícia Militar estava no local apenas para garantir a ordem.

O secretário Municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, disse que só foram retiradas estruturas que estavam em cima das calçadas obstruindo o espaço público. Segundo ele, não houve a destruição de nenhum estabelecimento comercial.

"Quero deixar bem claro que não é através da violência e do uso da força ilegítima que irão interromper qualquer ação da prefeitura de lei e ordem para organização do espaço público, inclusive para melhorar a qualidade de vida de quem ali reside. Muitas delas, pessoalmente comigo, me apoiaram, mas infelizmente, muitas vezes não podem se expressar livremente", afirma o secretário.