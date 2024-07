Novo trecho do MUVI, corredor viário de São Gonçalo, é iniciado

A construção do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), corredor expresso em São Gonçalo, teve mais uma etapa iniciada pelo Governo do Estado. O projeto, que vai ligar Guaxindiba a Neves, é o maior plano de mobilidade urbana da história da cidade e já conta com intervenções em diversas frentes.

"O MUVI vai beneficiar mais de 120 mil moradores de São Gonçalo e vai desafogar o sistema viário, afetando toda a área da Região Metropolitana. Temos ali intervenções urbanísticas, com ciclovia, revitalização de espaços públicos e calçadas. E é muito importante salientar que é uma obra verde, sustentável e que vai promover prevenção de desastres", explicou o governador Cláudio Castro.

O novo trecho em obras está recebendo trabalhos de terraplanagem no bairro da Trindade, na altura do batalhão de Polícia Militar. Também será construída a primeira das cinco pontes anunciadas em dezembro. A estrutura já começou a ser medida e vai criar uma pista de rolamento para que os veículos passem sobre o Rio Alcântara. A obra é executada pela Secretaria das Cidades, em conjunto com a prefeitura, e foi dividida em 6 trechos.



"Começamos mais um trecho do MUVI, que será um dos projetos de maior visibilidade do município. Estamos com algumas frentes de obras em alguns trechos, e a gente sabe que causa um transtorno para quem passa. Mas o benefício a longo prazo será sentido pela população. Estamos tratando com muito carinho e esperamos entregar o mais breve possível esse equipamento", disse o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão, passando por 13 bairros, 32 estações de embarque e desembarque, além de áreas verdes e de convivência e ciclovia ao longo de todo o trecho. O investimento é de mais de R$ 287 milhões e a previsão de entrega é para 2025.

Ciclorrota

Também em São Gonçalo, no bairro do Colubandê, a ciclorrota está em fase de construção, onde o Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, está investindo mais de R$ 12 milhões na instalação do equipamento. Serão 4,4 km de pista sinalizada e exclusiva para os ciclistas, ligando o bairro Raul Veiga à Praça Getúlio Vargas, no Rocha. Além da ciclovia, o projeto também engloba calçamento e passeio público novos, área verde e de convivência.