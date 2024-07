Ex-apresentadora da Globo diz que perdeu espaço por ser bonita demais

A ex-apresentadora do SporTV, Janaína Xavier, abriu o jogo sobre sua saída da emissora em maio de 2022. Durante uma entrevista ao podcast "Benja Me Mucho", comandado por Benjamin Back, a jornalista revelou que foi perdendo espaço no Grupo Globo devido à sua aparência. Segundo ela, a emissora estava em busca de "outros padrões" de profissionais.

"Teve um certo momento em que eu estava me sentindo tratada como 'você é muito bonita para estar aqui'. Tinham coisas assim de ter que inserir a menina mais 'cheinha'. Cada um vê beleza de uma forma, gente. Eu não estou dizendo que a mais cheinha não é bonita. Eu estou falando na visão deles. Então não vamos falar de beleza. Vamos falar de padrões. Padrões de beleza. Eles queriam outros padrões lá", declarou Janaína.

Ela acrescentou que sua aparência, como loira de olhos claros, já não se encaixava mais nos critérios da emissora.



"A bonita não servia mais. A bonita loira ou a loira de olho claro, não servia mais. Eles, agora, queriam trazer perfis diferentes de mulher. A mulher que não tivesse nariz empinado e tivesse nariz grande ou mulher mais 'cheinha'. A mulher que não é 'paquitazinha'. Eles queriam outros perfis de mulheres. Inclusive, a mulher preta", completou.

Janaína Xavier trabalhou no Grupo Globo por 23 anos e, nos seus últimos anos na empresa, apresentou o "SporTV News". Durante a pandemia, aos 43 anos, ela engravidou de sua segunda filha e precisou se afastar por alguns meses. Após o fim de sua licença-maternidade, a emissora decidiu efetivar sua substituta, Mariana Fontes, e optou pela saída de Janaína.