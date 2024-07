Mani Reggo, ex- namorada de Davi do BBB 24, faz reflexões sobre o término

"Não me arrependo de nada do que fiz", disse Mani - Foto: Reprodução/Instagram

"Não me arrependo de nada do que fiz", disse Mani - Foto: Reprodução/Instagram

A participação de Davi no BBB 24 colocou Mani Reggo sob os holofotes, mesmo não fazendo parte do reality. Sua torcida apaixonada e apoio incondicional ao amado a transformaram em uma figura pública, conquistando grande número de seguidores nas redes sociais.

A fama repentina trouxe com ela novos desafios para Mani. Lidar com a exposição constante, a pressão do público e os comentários negativos foram alguns dos obstáculos que ela precisou superar.

"No começo do programa, foi assustador. Era uma pessoa no anonimato e, de repente, está todo mundo querendo saber quem é Mani Reggo, quem é a mulher mais velha (que se relacionava com Davi). Tinha momentos que eu chorava muito, mas, ao decorrer do processo, eu fui tentando me adaptar", disse a empresária ao "Alô alô Bahia".



O relacionamento com Davi chegou ao fim após o programa, gerando especulações e polêmicas. Mani se pronunciou em suas redes sociais, pedindo respeito à sua vida pessoal e evitando alimentar narrativas negativas.

"Não me arrependo de nada do que fiz. Tudo foi muito genuíno e verdadeiro da minha parte. Tudo que construí ao decorrer do programa foi para enaltecer uma relação, enaltecer uma pessoa. Eu não esperava nada disso (fama), pois eu continuava trabalhando. Iam atrás de mim na barraca para saber quem era Mani. Mas não me arrependo de nada. Tudo que você faz de bom para o outro diz muito de você", disse Mani.

Apesar das dificuldades, Mani se mostrou forte e aproveitou a visibilidade para investir em seus negócios. Ela já era empreendedora antes do BBB, mas agora teve a oportunidade de expandir seus projetos e alcançar um público maior.