Vivo abre mais de 250 vagas para Jovem Aprendiz

A Vivo está com vagas abertas para seu Programa de Jovem Aprendiz. Ao todo, são mais de 250 oportunidades para 22 estados do país. E, reforçando o compromisso com a diversidade e a inclusão, metade das oportunidades é voltada para talentos negros. O processo seletivo será 100% digital e os interessados precisam ter entre 16 e 21 anos e estarem matriculados ou terem concluído o ensino médio.

“Nós acreditamos nesses jovens talentos e queremos apoiá-los na construção de suas carreiras, ajudando com a capacitação para as próximas etapas de suas jornadas profissionais”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo. Pensando nisso, a companhia desenvolveu uma trilha que valoriza a aprendizagem constante com ferramentas de desenvolvimento profissional e pessoal, além da cultura da empresa. Haverá oficinas para trocas de experiências e também a parte prática, que será vivenciada no dia a dia da área de atuação, juntamente com os colegas de equipe.

Os interessados têm até o dia 15 de agosto para se inscreverem pelo link .O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios estão linha funcional corporativa, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos em novembro de 2024.