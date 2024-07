1ª Edição do Arraiá de Duque de Caxias homenageia o Rei do Baião

Vai ter muito forró, quadrilha, pagodinho, touro mecânico e muita diversão. Nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho, Duque de Caxias, na Nova Arena da Baixada (recentemente inaugurada ao lado da UFRJ), na rodovia Washington Luiz, será o cenário de uma grande celebração: a primeira edição do Arraiá de Duque de Caxias. Durante quatro dias de apresentações musicais, a Nova Arena da Baixada almeja receber um público de mais de 50 mil pessoas, com capacidade para estacionamento para 1 mil carros.

Com uma programação top e atrações para todas as idades, o Arraiá de Duque de Caxias promete ser uma festa inesquecível. Destacando shows de renomados artistas como Belo, Zezé Di Camargo, Felipe Araújo, Falamansa, entre outros. Além dos shows à noite, há uma gama de opções para curtir durante o dia, restaurantes, comidas típicas, brincadeiras, entre outros.

E claro, para um arraiá que se preze, apresentações de forró pé de serra, repentes e sertanejo universitário. Este evento grandioso celebra os 35 anos da morte de Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, sob o tema "Gonzagão 35 Anos de Saudade", proporcionará uma experiência única.



Os visitantes poderão desfrutar de comidas típicas, parque de diversões, uma feirinha de produtos nordestinos e artesanato, bares temáticos e um colorido festival de quadrilhas com mais de 10 grupos participantes. A decoração será um destaque à parte, com elementos que remetem à vida e à obra de Luiz Gonzaga, incluindo uma réplica da igreja da cidade do artista e de sua casa no Sertão, um boneco realista de 3 metros de altura, uma exposição fotográfica e a tradicional ornamentação com bandeirinhas e balões.

O 1º Arraiá de Duque de Caxias conta com o apoio da Funarj e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e promete ser uma celebração inesquecível. Segundo Monique Santos, CEO do Grupo Contato e organizadora do evento - “A festa visa proporcionar uma experiência cultural rica e homenagear um dos grandes ícones da música popular brasileira.”

1º Arraiá de Duque de Caxias - Gonzagão 35 Anos de Saudade

Local: Nova Arena da Baixada, Avenida Washington Luiz / Santa Cruz da Serra, Caxias (ao lado da UFRJ)

Datas e Horários: 18, 19, 20 e 21 de julho

Redes: www.arraiadeduquedecaxias.com.br / @arraiadeduquedecaxias

Estacionamento: para mil carros, sujeito à lotação.

PROGRAMAÇÃO ARRAIÁ CAXIAS 2024

Quinta-feira - 18 de JULHO

18:00h - Abertura dos portões para o público.

18:00h – DJ + torneiro Touro Mecânico

18:30h – Quadrilha - Corações Unidos (30m de apresentação)

19h – Trio de Forró Os Silva

20:30h –Quadrilha - Gonzagão do Pavilhão

21:00h – Torneiro Touro Mecânico

21:30h – Yara Vellasco

23:30h - Belo

01:00h - Encerramento

Sexta-feira - 19 de JULHO

18h - Abertura dos portões

18h – DJ + LOCUTOR

20:15h – Quadrilha Carrossel Caipira

20:30 – ARTSHOW

21:00h – ARTSHOW

22h30 – Quadrilha É O Fervo

22h – João Gabriel

00:00h – Falamansa

02:00h - DJ

03h – Encerramento

Sábado - 20 de julho

12:00h - Abertura dos Portões

13:00h – DJ

14:00h – Quadrilha Geração de Ouro Infanto

15:00h - Trio Pé de Serra - Baioneiros

17:00h – DJ + Torneiro Touro Mecânico

17h30 - Trio Pé de Serra - SWINGPLAY

19:00h – DJ

19:00h- Quadrilha Geração de Ouro

19:40h – DJ – BRINCADEIRA

23:00h – Lara Zuzarte

01:00h – Zezé Di Camargo

03:00h - ENCERRAMENTO

Domingo - 21 de julho

12:00h - Abertura dos Portões

13:00h - Trio Pé de Serra – Daniel (SWINGPLAY)

14h30h – Quadrilha Junina Carcará

15:00h - Trio Pé de Serra - Baioneiros

17:00h – DJ +

18:00h – Clara Barreto

19:20N- DJ – Tornei Touro Mecênico

19:30h – Quadrilha Gonzagão do Pavilhão

20:30h – Thiago Brava

23h – Felipe Araujo

01h – Encerramento