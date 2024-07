Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, utiliza as redes sociais para falar sobre a prisão do humorista

Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para falar sobre a prisão do humorista e influenciador, ocorrida no último domingo (14) pela Polícia Civil, por estelionato. A bacharel em Direito afirmou em um story no Instagram que está “completamente derrotada, acabada, destruída”.

"Estamos sem conta nenhuma, sem carro, sem nossos celulares, ele sem Instagram. Mas estava tudo bem. Minha felicidade era estarmos juntos, mas agora estou sem ele. Meu único pensamento é no meu marido. Nada diferente disso. Obrigada por tudo. Amo vocês sempre", disse Gabriela para os seguidores.

Ela também agradeceu a ajuda que está recebendo de amigos do casal: "Eu não tenho cabeça nenhuma para aparecer aqui, não tenho vontade. Nem estou pegando celular para ver rede social, não estou vendo televisão. Já sei que saiu tudo sobre o caso no 'Fantástico'. Zero surpresa, zero novidade. Eu só quero mesmo agradecer a todos, nossos amigos, a galera que eu consegui falar que está ajudando, vocês aqui, todas as mensagens, o carinho. Meu único pensamento é no Dilson, meu marido. Que a justiça seja feita".

Nego Di foi alvo de uma ação do Ministério Público na última sexta-feira (12) pelo crime de lavagem de dinheiro. A Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão por estelionato no domingo (14). O motivo da prisão foi a venda de produtos em uma loja virtual pertencente a Nego Di, cujos produtos nunca chegaram aos clientes, prejudicando cerca de 370 pessoas.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, as contas bancárias ligadas a ele tiveram movimentação superior a R$5 milhões desde 2022.

Gabriela também afirmou que Nego Di "está bem" e fez uma declaração ao amado: "Nem todos os heróis usam capa. Tu é o meu herói, é o herói de milhares de pessoas que foram salvas por ti. Enquanto o Brasil assistia ao show da Madonna, tu tentava entrar com o teu carro na água para salvar pessoas que berravam por socorro nas ruas de Canoas. O carro não passava na água, então tu foi atrás de barcos com todos os contatos possíveis. Depois, tu entrou na água, tirou todas aquelas pessoas no colo e ficou mais de um mês doente. Poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre todos os teus atos heroicos, mas não o farei. Nós sabemos quem tu és: tua mãe, tua mulher, tua filha, teus sogros, teus amigos e teus seguidores. E nós temos muito orgulho de ti. Que além de levar alegria a tanta gente, ao ponto de tirá-las da depressão, traz alegria pra dentro de casa. O problema é que fazer o bem não agrada quem finge fazer o bem. E quando a verdade é escancarada, tu te torna o vilão. Um preto, pobre, favelado, filho de mãe solteira, desmascarando políticos, fere demais o ego. 'Como admitirmos que ele nos cobre desta maneira?'. Claro, é contribuinte, a constituição assegura seus direitos políticos, sua liberdade de expressão, mas é preto, né? E preto inteligente incomoda. Eu estou contigo até depois do fim e jamais soltarei a tua mão. Aos fãs e amigos, Nego Di está bem. Assim que possível, me pronunciarei. Obrigada a todos. Amamos vocês".