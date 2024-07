Yuri Lima perde contrato de publicidade do Dia dos Pais após separação de Iza

A separação de Iza e Yuri Lima trará mais prejuízos para o atleta, desta vez afetando o bolso. A cantora é um dos nomes mais procurados do mercado publicitário, sendo embaixadora de marcas que vão desde telefonia até tênis, e incentivava o namorado a investir nesse ramo. O primeiro contrato que Yuri iria fechar seria ao lado de Iza e Nala, a filha do casal, para uma campanha do Dia dos Pais.

A marca em questão já havia acertado o contrato com o jogador do Mirassol e faltavam poucos dias para finalizar os últimos detalhes. No entanto, logo em seguida, surgiu o anúncio da traição antes da assinatura do contrato. A ação comercial ainda ocorrerá, mas com algumas modificações. Embora fosse uma campanha conjunta do casal, não haverá mudanças na situação de Iza com a marca, pois ela já faz parte do quadro de contratadas.

Por outro lado, o emprego do jogador está garantido. O clube Mirassol, onde Yuri atua, divulgou uma nota sobre a situação dele no time, após fãs pedirem sua demissão nas redes sociais. "O clube não intervém nem intermedia quaisquer contatos sobre assuntos particulares de nenhum atleta. Nossas redes sociais são abertas (para manifestações). Yuri Lima continua à disposição da comissão técnica e participando das atividades no clube."

Enquanto uns perdem, outros ganham, e quem está lucrando com essa história é a pivô da separação, Kevelin Gomes. Ela retomou os ensaios fotográficos sensuais e as publicações em plataformas. "Estou aproveitando o momento. Não considero traição. Não sou culpada," afirmou em entrevista ao “Domingo Espetacular” no último domingo (14).