Após Iza expor traição nas redes sociais, Yuri Lima se manifesta

O jogador Yuri Lima se manifestou sobre o término do relacionamento com Iza, que está grávida de sua primeira filha, depois que a cantora publicou um vídeo nas redes sociais expondo que foi traída pelo atleta. Ele falou sobre as conversas que teria tido com uma suposta amante, nas quais apresentava falas de conteúdo sexual explícito, e afirmou que no momento está “sem chão” com o caso e que lamenta ter perdido a confiança da cantora. O relacionamento começou em fevereiro de 2023.

"Ela não merecia passar por isso! […] Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", disse Yuri por meio de mensagem para o jornalista Leo Dias, na madrugada desta quinta-feira (11).

"E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade […] mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela […] A culpa é toda minha [...] Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putar**", prosseguiu.



Por causa dessa polêmica, Yuri tem sido alvo de muitas críticas por parte dos internautas, e afirmou que irá assumir as consequências de suas ações. "Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes".