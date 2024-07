Lore Improta rebate críticas por tratamento com babá da filha

A dançarina e influenciadora Lore Improta se viu no centro de críticas nas redes sociais nesta terça-feira (9) após um vídeo publicado em seu Instagram mostrar a babá de sua filha, Liz, Leninha, se levantando da mesa durante um almoço para atender a menina.

Diversos internautas interpretaram a cena como se Lore estivesse interrompendo a refeição da babá para cuidar da filha, o que gerou comentários negativos direcionados à artista.

Lorena, por sua vez, não deixou as críticas passarem despercebidas e utilizou os stories do Instagram para se defender e esclarecer a situação.

Em sua versão, ela explica que Leninha não foi obrigada a se levantar da mesa, mas sim que Liz se dirigiu ao garçom por conta própria e, em seguida, chamou a babá para mostrar algo.



A dançarina ainda ressaltou que ela e Leninha possuem uma ótima relação de amizade e respeito, e que a babá tem total liberdade para se locomover e cuidar de suas necessidades durante as refeições.

Lore Improta também aproveitou a oportunidade para desabafar sobre o impacto negativo das críticas nas redes sociais, afirmando que nem sempre é fácil lidar com os comentários maldosos e que essa situação a deixou "chateada e abalada".

"Vamos lá, meus amores, vamos lá voltar no videozinho que postei de Liz indo brincar com o garçom. Aí eu faço assim: 'Leninha', Leninha faz o quê? Olha para avistar onde Liz está. Leninha não foi interrompida do belo almoço dela para correr atrás da criança (...) Agora, se ela quisesse levantar para ir atrás de Liz, ela poderia ir. Assim como eu", rebateu nos stories do Instagram.

A dançarina reclamou da dificuldade de mostrar o dia a dia na internet. "Está cada dia mais difícil postar coisas pra vocês aqui… A gente precisa fazer uma terapia intensiva pra gente não perder as estribeiras".