Baile Charme agita São Gonçalo Shopping nesta sexta-feira

O Baile Charme do São Gonçalo Shopping está de volta. O próximo encontro acontece nesta sexta-feira (12), às 19h, na Praça de Alimentação. A festa é uma parceria com a Família Black Star, e traz o melhor do Charme e suas vertentes. Os entusiastas desse ritmo contagiante terão a oportunidade de cantar e dançar ao som dos clássicos, como R&B e new jack swing, além das novidades fresquinhas dos bailes.

O evento é inspirado nas noites da Zona Norte carioca na década de 80. O Baile Charme do São Gonçalo Shopping é um pedacinho da festa tradicional do Viaduto de Madureira, que valoriza a cultura e a identidade negra por meio da dança, moda e estilo.

"Estamos contentes em trazer de volta o Baile Charme para o nosso shopping. A festa tem atraído um grande público em suas edições, de todas as faixas etárias. Esse evento já se tornou um ponto de encontro para os amantes da Black Music em São Gonçalo," afirmou Diogo Salgado, Coordenador de Marketing do São Gonçalo Shopping.



Serviço:

Baile Charme - São Gonçalo Shopping

Data: 12/07

Horário: às 19h

Local: Praça de Alimentação do São Gonçalo Shopping - Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Evento gratuito