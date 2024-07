Morreu no México Adrián Olivares, integrante do Menudo

O grupo Menudos surgiu no final da década de 1970 e passou por diversas formações ao longo do tempo - Foto: Reprodução

O grupo Menudos surgiu no final da década de 1970 e passou por diversas formações ao longo do tempo - Foto: Reprodução

Morreu no México o cantor Adrián Olivares, aos 48 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Olivares ganhou notoriedade como integrante da banda Menudos, um dos maiores sucessos musicais dos anos 1990. A notícia de seu falecimento foi comunicada por seus colegas de grupo.

Sérgio Blass, um dos membros da banda, postou uma foto antiga em que aparece ao lado de Adrián e escreveu na legenda: "Voe alto, irmãozinho. Muita força para sua família. Você sempre foi maduro para sua idade e seu carisma era inigualável."

Leia também:

Criminosos de Itaboraí controlam provedores de internet e moradores denunciam

Câmeras de segurança registram furto de carro em Macaé

Outro Menudo, Robert Avellanet, também expressou sua tristeza pela perda, compartilhando uma foto do amigo e dizendo que ainda está em choque com a notícia. "Força para sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre me lembrarei do seu grande senso de humor. Encontramo-nos lá, irmão. Descanse em paz, Adrián."

O grupo Menudos surgiu no final da década de 1970 e passou por diversas formações ao longo do tempo, até encerrar suas atividades em 2009. Adrián era integrante do terceiro elenco da banda e fez história como o primeiro cantor que não era de Porto Rico. Em 1990, o artista mexicano visitou o Brasil ao lado de seus companheiros de palco para promover o álbum "Os Últimos Heróis". Adrián permaneceu no Menudos até 1993, quando a banda teve um encerramento temporário.