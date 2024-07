Câmeras de segurança registram furto de carro em Macaé

Câmeras de segurança registraram o furto de um veículo no bairro Franco Plaza, em Macaé, na madrugada desta terça-feira (9). As imagens revelaram que dois homens entraram no local, onde o carro estava estacionado, e em poucos minutos conseguiram furtar o automóvel.



As autoridades policiais seguem em busca de informações que ajudem a identificar e capturar os suspeitos. Segundo a polícia, quem tiver alguma informação que seja relevante ao caso pode entrar em contato diretamente ao número de emergência 190.

Para colaborar com a recuperação do carro, a polícia convida a população para colaborar com as investigações assim garantindo a segurança na localidade.

Leia também:

Mostra de Curtas Pulsar apresenta 17 filmes nacionais gratuitamente em SG e Niterói

Criança de 5 anos tem agulha esquecida no corpo após atendimento em hospital de Niterói