Morre Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro, aos 11 meses

Arthur, filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, morreu na madrugada desta terça-feira (9), aos 11 meses. Ele nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como Síndrome de Patau. A morte foi confirmada pelo casal por meio de uma publicação nas redes sociais.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós", escreveu.

O bebê teve uma parada cardíaca no dia 17 de maio e voltou para a UTI um dia após receber alta do hospital. "Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", escreveu a mãe do menino, à época.

Zé e Ingra também são pais de Daniel e Nicole.

O que é a síndrome

A síndrome de Patau é uma doença genética caracterizada por um cromossomo a mais, o que causa problemas de má formação no rosto e nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

