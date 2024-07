2ª edição do Festival Enel Por Você acontece em Angra dos Reis e Niterói

A segunda edição do Festival Enel Por Você dá a largada para levar muita diversão, informação e shows gratuitos de grande nomes da música brasileira. A primeira parada será no dia 21 de julho no balneário de Angra dos Reis, com shows de Marcelo Falcão e Buchecha. No dia 4 de agosto, a caravana da Enel chega a Niterói com Péricles e Ana Carolina subindo ao palco. O festival acontece sempre aos domingos, das 11h até as 19h, e promove um dia inteiro de atividades gratuitas para todas as idades, com oficinas esportivas e culturais.

A programação vai reunir em um grande parque de experiências ações para toda a família. Ao longo do dia, serão realizadas para a criançada Oficinas de Plantio de Mudas, atividade lúdica para falar sobre sustentabilidade e sobre a importância de se cuidar do meio ambiente, e de Confecção de Pipas, que além de produzir o brinquedo, vai ensinar como brincar com segurança e atenção às redes elétricas.

Em ano de olimpíadas, a segunda edição do Festival Enel Por Você traz como novidade a realização de clínicas de modalidades como vôlei de praia, tênis de mesa e break dance, que acaba de ser incluída na competição. Professores de educação física vão ensinar os fundamentos das atividades e estimular a prática esportiva para a promoção do bem estar e da saúde.

Serviços Enel



Os clientes Enel que forem ao Festival vão ter à disposição serviços da concessionária como, por exemplo, troca de titularidade, parcelamento de contas, nova ligação, cadastro de fatura por e-mail e atualização de cadastro. E uma tenda será montada para realizar, gratuitamente, a troca de lâmpadas de filamento por lâmpadas LED para estimular a eficiência energética.

Cem por cento das emissões de carbono do Festival serão compensadas através da compra de crédito de projetos de REDD+ (preservação e manejo sustentável da floresta amazônica) e de MDL (incentivo à geração de energia limpa ).

Shows

Os domingos do Festival Enel Por Você trazem sempre uma programação musical que aposta na diversidade de ritmos e gêneros. Na abertura, dia 21 de julho, em Angra dos Reis, Marcelo Falcão promete fazer todo o público cantar sucessos como “Minha Alma” e “Pescador de Ilusões”. Quem também se apresenta para a população Angrense é o funkeiro Buchecha, que vai transformar o Cais Santa Luzia em uma grande pista de dança ao som de “Nosso Sonho”, “Rap do Salgueiro”, “Quero Te Encontrar”, entre outros sucessos.

No domingo, 4 de agosto, em Niterói, vai ter um mix de pagode e pop rock. A cantora Ana Carolina vai apresentar o espetáculo “Ana Canta Cássia”, com músicas de Cássia Eller com um setlist que reúne sucessos como “Malandragem”, “Segundo Sol”, “Relicário” e “Meu Mundo Ficaria Completo”. Conhecido no mundo do samba como o “Rei da Voz”, o cantor Péricles irá apresentar seu novo show “Céu Lilás – Ao Vivo”. No repertório sucessos como: “Até que durou”, “Melhor Eu Ir”, “Final De Tarde”, “Oya”, entre outras.

Rafaello Ramundo, curador do evento, explica que o Enel Por Você foi pensado de forma a oferecer um domingo de festa para toda a família: “ Em sua segunda edição, o Festival Enel Por Você, que ano passado reuniu mais de 50 mil pessoas, quer repetir o sucesso levando muito entretenimento e informação de qualidade, somados a uma programação com grandes nomes da música brasileira. Os moradores de Angra dos Reis e Niterói vão ter mais uma oportunidade de se divertir em um grande evento com toda segurança e qualidade”.

Sobre Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.

Sobre Novo Traço

Com 17 anos de mercado, a Novo Traço é uma empresa de entretenimento, com foco na produção, criação e direção artística de grandes festivais de música gratuitos, especializada em proporcionar o diálogo de grandes marcas com seus públicos através de projetos culturais. Sob o comando de seu fundador, Rafaello Ramundo, a empresa cria, organiza e realiza eventos nas áreas de música, de cinema, entre outros, sempre entregando máxima qualidade de entretenimento, com segurança e organização. Além do Festival Enel Por Você, a agência realiza o Cine Enel. Também é responsável pelos projetos o TIM Music Rio EMS Música em Movimento, Prudential Concerts e o Festival Natal Equatorial.

AGENDA - FESTIVAL ENEL POR VOCÊ

Horário: 11h às 19h

Evento gratuito; Atividades

Apoio institucional: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e Prefeitura Municipal de Niterói

Cidades e datas:

21 de julho de 2024 - Angra dos Reis (RJ)

End: Cais Santa Luzia - Av. Júlio Maria - Centro

Show- Marcelo Falcão e Buchecha

04 de agosto - Niterói (RJ)

End: Caminho Niemeyer - R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Show - Ana Carolina e Péricles