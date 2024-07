Ana Maria Braga se irrita com Seleção e solta palavrão ao vivo na TV

A derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, no último sábado (06), conseguiu tirar até a Ana Maria Braga do sério. A apresentadora do "Mais Você", atração matinal da TV Globo, acabou soltando um palavrão ao vivo e em rede nacional enquanto criticava o desempenho do time brasileiro, que acabou eliminado da Copa América após perder a partida nos pênaltis.

Ana Maria estava conversando com o repórter Felipe Andreoli no momento do "desabafo". A loira estava questionando o comportamento dos atletas no momento da cobrança de pênaltis quando se levantou para a imitar a "dança" dos jogadores e soltou: "É assim: Eles vêm, a bola está aqui e começam… Porr*! Mas não é? O que muda?". Confira:





Reprodução/Tv Globo

Autor: Reprodução/Tv Globo | Descrição:

Leia também:



➢ Ex de Dodô do Grupo Pixote cobra o pagamento da escola dos filhos

➢ Após derrota, Fluminense pede para adiar jogo contra Cuiabá

A Seleção acabou sendo eliminada nas quartas de final do torneio sul-americano após perder nos pênaltis para a Seleção Uruguaia neste sábado (06), em partida disputada no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O jogo terminou em 0 a 0 e a equipe rival acabou levando a melhor nas disputa das penalidades máximas, com 4 gols a 2.