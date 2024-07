Ex de Dodô do Grupo Pixote cobra o pagamento da escola dos filhos

A ex-mulher do cantor Dodô, do grupo de pagode Pixote, Lilian Mayumi, resolveu cobrar, através dos stories do Instagram, publicados no último domingo (7), que o artista arque com a metade do valor das mensalidades da escola dos três filhos.

“Querido Dodô, favor me mandar o dinheiro da escola Monte Castelo, que já paguei, e nada mais justo do que você pagar a metade, pois trata-se da mensalidade dos filhos que tive com você! Se quiser que eu repita o valor, me avise”, declarou Lilian.

Em seguida, Lilian Mayumi ainda revelou que Dodô bloqueou a própria filha: “Ah, e desbloqueia a Mirella… Ela não te procurará mais, fique tranquilo. Obrigada”, afirmou ela, que ainda debochou: “Cada um tem sua base….. Filhão, manda colocar umas colunas aí, porque a base não sustenta nem a língua na boca (risos)”, postou a ex-mulher do vocalista do Pixote.



Aproveitando o momento, Lilian ainda rebateu qualquer possível crítica que viesse a receber: “Se alguém achar que estou mendigando, manda o pix… Dodô, no aguardo”, voltou a citar o artista.

Logo depois, Lilian compartilhou uma troca de mensagens que teve com o ex-marido, mostrando os valores da unidade de ensino: “Valor total: 12.320,00… Luiz 4.356,00; Mirella 4.092,00; Pedro 3.872,00”, detalhou, antes de completar: “Só um adendo… Não tenho medo de ameaças e sou bem precavida quanto ao deixar nomes caso algo aconteça comigo! Bom domingo. Talvez eu volte mais tarde. Dodô, tô chegando”, avisou Lilian.

Após a exposição, os internautas foram até a última postagem do cantor, onde ele aparece ao lado de Péricles e Belo, e "detonaram" o comportamento do mesmo: “Tão carismático com os amigos, né? Seja com seus filhos também! Deixe de ser mesquinha e pague a pensão. Quem não é bom pai, não é bom nada!!!!!!!”, disse uma. “Filho não prende homem, mas pensão atrasada, sim!”, afirmou outro. “Bloqueia a própria filha, rapaz. Tenha vergonha!”, escreveu uma terceira. “Um pai bloquear a própria filha?! E uma mãe cobrando o mínimo para seus filhos….”, publicou mais uma.

Lilian Mayumi e Dodô foram casados por 12 anos, mas anunciaram a separação em 2021. Eles são pais de Luís Felipe, 15 anos, Pedro Paulo, 13 anos e Mirella, 12 anos.

Procurado pela reportagem do EXTRA, Dodô disse que desconhece "o débito alegado pela mãe de seus filhos e afirma que o valor da pensão determinado tem sido pago mensalmente, sem atrasos. Os advogados do artista tomarão as medidas judiciais pertinentes ao caso. E se houver qualquer débito com a escola, conforme ela diz, o mesmo será sanado".