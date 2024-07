Após derrota, Fluminense pede para adiar jogo contra Cuiabá

Lutando para driblar a crise que enfrenta no Campeonato Brasileiro, o Fluminense acionou a Confederação Brasileira de Futebol para pedir o adiamento de um de seus próximos confrontos no torneio. A equipe comandada por Mano Menezes quer remarcar a partida contra o Cuiabá, marcada para o 21 de julho, para evitar ter que jogar três jogos seguidos fora de casa.

Segundo o portal "ge", o clube carioca baseou o pedido em um acordo da CBF com os clubes, que impede que a mesma equipe jogue três partidas como visitante para não ferir a isonomia entre times no torneio. A partida contra o Cuiabá, marcada para acontecer na Arena Pantanal, no Mato Grosso, será a terceira consecutiva fora do Rio para a equipe, que jogou no Ceará neste domingo (08) e enfrenta seu próximo adversário, o Criciúma, em Santa Catarina nesta quinta (11).

Leia também:



➢ Fluminense perde para o Fortaleza e chega a nove jogos sem vitória

➢ Equipe brasileira de basquete garante vaga nas Olimpíadas de Paris

Inicialmente, o time das Laranjeiras teria uma partida no meio dessas para evitar a sequência como visitante; o calendário previa um confronto entre Fluminense e Athletico-PR na 17ª rodada, antes do jogo com o Cuiabá. No entanto, a partida precisou ser remarcada para não afetar a participação da equipe paranaense na Sul-Americana.

Até a tarde desta segunda (08), a CBF ainda não havia se pronunciado a respeito do pedido feito pelo Tricolor. Por conta dos adiamentos de calendário decorrentes da tragédia no Rio Grande do Sul, a CBF avaliou que a medida que impede três jogos consecutivos poderia ser ignorada excepcionalmente na atual temporada, já que Grêmio, Internacional e Juventude poderiam precisar fazer três jogo seguidos como visitantes devido às partidas adiadas.